Movimento independente Volta Coruche vai avançar para tribunal por alegadas irregularidades na Assembleia Municipal

O VOLTA Coruche/25 aponta um conjunto de alegadas ilegalidades ocorridas na Assembleia Municipal, entre as quais a fixação de um prazo “unilateral” para entrega de listas, a inclusão dos presidentes de junta no colégio eleitoral e a utilização de um boletim de voto que não permitia voto contra, apesar de existir apenas uma lista.

Como O MIRANTE já havia referido, em Dezembro, o líder do movimento, Dionísio Mendes, afirmou que a mesa da Assembleia Municipal de Coruche “adoptou procedimentos sem respaldo legal”, sublinhando que a exigência de entrega antecipada de listas “não está prevista na lei nem no regimento”.

O movimento sustenta ainda que a participação dos presidentes de junta “viciou o resultado”, defendendo que, para esta eleição, apenas os membros eleitos da Assembleia Municipal deveriam ter votado. Critica igualmente o modelo do boletim, considerando que a ausência da opção de voto contra transformou a votação numa “mera ratificação”.

Após ver rejeitada uma impugnação administrativa pela maioria PS/PSD, o VOLTA Coruche/25 decidiu avançar pela via judicial, afirmando agir “por respeito pela lei, pelas instituições e pelos cidadãos”. O processo está a ser finalizado com advogado.