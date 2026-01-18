uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-01-2026 18:00

Movimento independente Volta Coruche vai avançar para tribunal por alegadas irregularidades na Assembleia Municipal

O movimento independente VOLTA Coruche/25 anunciou que vai recorrer aos tribunais para contestar o processo de eleição dos representantes do concelho na Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, alegando violações da lei e do regimento.

O VOLTA Coruche/25 aponta um conjunto de alegadas ilegalidades ocorridas na Assembleia Municipal, entre as quais a fixação de um prazo “unilateral” para entrega de listas, a inclusão dos presidentes de junta no colégio eleitoral e a utilização de um boletim de voto que não permitia voto contra, apesar de existir apenas uma lista.
Como O MIRANTE já havia referido, em Dezembro, o líder do movimento, Dionísio Mendes, afirmou que a mesa da Assembleia Municipal de Coruche “adoptou procedimentos sem respaldo legal”, sublinhando que a exigência de entrega antecipada de listas “não está prevista na lei nem no regimento”.
O movimento sustenta ainda que a participação dos presidentes de junta “viciou o resultado”, defendendo que, para esta eleição, apenas os membros eleitos da Assembleia Municipal deveriam ter votado. Critica igualmente o modelo do boletim, considerando que a ausência da opção de voto contra transformou a votação numa “mera ratificação”.
Após ver rejeitada uma impugnação administrativa pela maioria PS/PSD, o VOLTA Coruche/25 decidiu avançar pela via judicial, afirmando agir “por respeito pela lei, pelas instituições e pelos cidadãos”. O processo está a ser finalizado com advogado.

