Obra de eficiência energética na piscina de Minde sofre novo atraso

A obra de eficiência energética da piscina municipal de Minde vai prolongar-se até 31 de Janeiro, após deliberação tomada em reunião de câmara do município de Alcanena. A empreitada, iniciada em Julho do ano passado, tem registado vários atrasos ao longo da sua execução. O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, reconheceu que a obra tem enfrentado dificuldades acima do habitual, referindo que os atrasos se devem essencialmente à falta de meios por parte do empreiteiro e a outros constrangimentos operacionais. Ainda assim, o autarca assegurou que a qualidade dos trabalhos não será posta em causa.

A empreitada estava inicialmente prevista ficar concluída até ao final de 2025. Em Dezembro, Rui Anastácio já tinha alertado para a necessidade de concluir esta intervenção para permitir o avanço das obras previstas na piscina municipal de Alcanena. A intervenção na piscina de Minde é financiada pelo programa Centro 2030 e inclui a substituição das coberturas, a renovação dos sistemas de aquecimento da água e do ar ambiente, bem como a instalação de painéis fotovoltaicos e de painéis solares térmicos. O objectivo passa pela redução dos custos energéticos e pela melhoria da eficiência das instalações desportivas do concelho.