18/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 18-01-2026 07:00

Obra na escola Romeu Gil no Forte da Casa vai custar quase dois milhões de euros

Trabalhos foram agora para concurso público e vão ter um prazo de execução de 15 meses após a adjudicação. Objectivo do município é alargar a resposta dada à comunidade educativa.

A empreitada de ampliação e reabilitação da Escola Básica nº1 Professor Romeu Gil, no Forte da Casa, vai agora para concurso público com um custo base de 1,85 milhões de euros, acrescidos de IVA, e um prazo de execução de 450 dias (15 meses).
A abertura do procedimento para a obra foi aprovada em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, com os trabalhos a representarem um compromisso plurianual para os anos de 2025, 2026 e 2027.
O município decidiu que a empreitada será adjudicada a uma única entidade executante, não sendo dividida em lotes. Esta opção assenta no facto de a obra ser técnica e funcionalmente indissociável, decorrer no mesmo espaço físico e em simultâneo, e permitir uma gestão mais eficiente do contrato, da garantia e dos custos, evitando constrangimentos na coordenação dos trabalhos e salvaguardando o interesse público.
A obra visa responder às necessidades actuais da comunidade educativa, permitindo alargar a oferta educativa da escola ao ensino pré-escolar. Está prevista a criação de um jardim de infância com duas salas de actividades, com capacidade para 50 crianças dos 3 aos 5 anos, bem como a reformulação e ampliação do refeitório e da copa, a reorganização dos espaços do corpo docente e a criação de um espaço complementar para as Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF). A intervenção inclui ainda a requalificação dos espaços exteriores do recinto escolar, situado na Rua da Escola, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa.
