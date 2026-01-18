Presidente dos Bombeiros Torrejanos aposta na valorização dos funcionários e renovação da frota



Os novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT), eleitos para o biénio 2026-2028, tomaram posse na noite de 9 de Janeiro, com Gonçalo Pereira a renovar a presidência da direcção. O empresário e antigo bombeiro, em declarações a O MIRANTE, estabelece dois eixos de prioridades para o novo mandato: “continuar a dar melhores condições aos operacionais e continuar a reforçar e renovar a frota”.

Recordando que a associação humanitária assinou recentemente com o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), um acordo de empresa para a valorização salarial e reforço dos direitos laborais, Gonçalo Pereira sublinha que esta direcção tem como ambição “manter os operacionais o mais satisfeitos possível” a nível remuneratório, de acordo com as possibilidades da associação.

A gerir uma associação livre de dívidas e que paga aos fornecedores até 30 dias, Gonçalo Pereira diz que outro dos objectivos passa pela aquisição de um veículo de combate a incêndios urbanos, para substituir o actual, que data de 1994 e está obsoleto. Sublinhou ainda que a AHBVT aguarda a entrega de uma ambulância de socorro e de um veículo de escoramento.

Os elementos dos órgãos sociais, eleitos a 16 de Dezembro, integravam a única lista que se apresentou a sufrágio. A direcção, presidida por Gonçalo Pereira, tem como vice-presidente Júlio Clérigo; como tesoureiro Justino Rosa; como primeiro-secretário João Trindade; e como segundo-secretário Luís Alberto Martins. Nos lugares de vogais estão Pedro Louro e Sérgio Neves, e nos de vogais suplentes, Carla Correia, Ana Rita Almeida e Márcio Antunes.

Luzia Serigado preside à mesa da assembleia-geral, que tem como vice-presidente, Miguel Delgado, primeiro-secretário Ana Filipa Braz e segundo-secretário Renato Marçal. A presidente do conselho fiscal é Ana Teresa Correia, o secretário Rui Ferreira, o relator Nuno Nunes e Vera Carola é suplente. A AHBVT tem actualmente 110 operacionais e 56 funcionários.