18/01/2026

Sociedade | 18-01-2026 13:04

Suspeitos de furto de éguas interceptados em Coruche

cavalos gnr autoridades policia
foto ilustrativa
Uma denúncia levou a uma rápida intervenção que permitiu localizar os animais, já fora do concelho de Benavente, e identificar os suspeitos do furto.

Dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 47 anos, foram constituídos como arguidos pelo crime de furto de duas éguas, no concelho de Benavente.
Na sequência de uma denúncia apresentada pelo proprietário dos animais, os militares da Guarda desenvolveram várias diligências com vista à identificação dos suspeitos. No decurso da operação, foi dada ordem de paragem a um veículo onde estes seguiam, quando circulava na Estrada Nacional 119, já no concelho de Coruche.
Durante a fiscalização ao veículo, os militares verificaram que no interior se encontravam dois equídeos com características coincidentes com as dos animais furtados, encontrando-se ambos em aparentes boas condições de saúde. As duas éguas foram de imediato restituídas ao legítimo proprietário, que formalizou queixa contra os suspeitos.
Os três indivíduos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.

