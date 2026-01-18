uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 18-01-2026 13:04

VFX reforça sistema de recolha de lixo para responder às críticas

lixo contentores
foto ilustrativa
Moradores das zonas mais urbanas do concelho queixam-se há muito de uma recolha de lixos pouco eficiente.

O município de Vila Franca de Xira reforçou este ano o sistema de recolha de monos domésticos, alargando a periodicidade da recolha para seis dias por semana e dois novos percursos adaptados à necessidade do território. A informação foi avançada em assembleia municipal pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na sequência de queixas das bancadas da oposição sobre o problema dos lixos e monos domésticos por recolher nas ilhas ecológicas do concelho, havendo até relatos de contentores em A-dos-Melros que só são recolhidos de 15 em 15 dias.
“Continuamos a investir neste processo da recolha de lixo e é totalmente falso que só haja recolha em A-dos-Melros de 15 em 15 dias. O que acontece é que um dos contentores está localizado numa rua apertada onde há carros estacionados de noite e a recolha não consegue chegar a esse contentor”, explicou o autarca. Já em Dezembro do ano passado o município tinha anunciado o reforço da sua frota de recolha de resíduos com a aquisição de duas viaturas eléctricas com caixa de carga basculante, no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental do programa “RecolhaBio”. O investimento total ascendeu a 105.140 euros. Esta aquisição visa aumentar a capacidade operacional dos serviços municipais, permitindo uma recolha mais eficiente de resíduos verdes e uma melhoria significativa da qualidade do serviço prestado à população. Isto, recorde-se, numa altura em que os serviços de recolha de resíduos e lixo doméstico têm sido alvo de críticas no concelho, depois de dezenas de ecopontos se encontrarem cheios de lixo no exterior. Para além do reforço da frota, a introdução destas viaturas eléctricas representa, para o município, um passo importante na redução das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e amiga do ambiente.

