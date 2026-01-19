uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-01-2026 18:00

Alcanena volta a debater a importância do olival tradicional

Alcanena volta a debater a importância do olival tradicional
FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A segunda edição do seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade” realiza-se a 2 de Fevereiro e junta especialistas, produtores e entidades ligadas ao sector do azeite.

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe no dia 2 de Fevereiro, a segunda edição do seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade”, uma iniciativa dedicada à valorização do olival tradicional e do azeite virgem extra. O evento começa às 14h30 e tem como objectivo sensibilizar agentes públicos e privados para a importância deste sector agrícola, reforçando a adopção de políticas públicas que o apoiem.
Nesta segunda edição, o debate estará centrado nas estratégias de diferenciação das marcas de azeite virgem extra nos mercados, bem como questões ligadas ao património e à cultura do olival e do azeite. O seminário conta com intervenções de Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena; Eduardo Amaral, da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros); Miguel Carrasco, da "As Pontis e Olearum – Cultura y Patrimonio del Aceite", entre outros convidados ligados à produção do azeite. A moderação ficará a cargo de Carlos Brito, presidente da Ordem dos Economistas – Norte, e de Luís Duarte Melo, do Projecto Ouro Líquido e da APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros.

O programa inclui também a degustação de “petiscos azeitados”, preparados pela chef Tânia Pereira, e a apresentação dos azeites virgem extra produzidos pelos associados da APOAC na campanha de 2025, incluindo os que já se encontram certificados pela marca colectiva “Olivedos do Carso”, que será também apresentada no seminário.
O evento é organizado pela Câmara de Alcanena e pela APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros, com o apoio da Comissão de Cogestão do PNSAC e da ADSAICA. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através de formulário online.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar