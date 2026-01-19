Alcanena volta a debater a importância do olival tradicional

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe no dia 2 de Fevereiro, a segunda edição do seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade”, uma iniciativa dedicada à valorização do olival tradicional e do azeite virgem extra. O evento começa às 14h30 e tem como objectivo sensibilizar agentes públicos e privados para a importância deste sector agrícola, reforçando a adopção de políticas públicas que o apoiem.

Nesta segunda edição, o debate estará centrado nas estratégias de diferenciação das marcas de azeite virgem extra nos mercados, bem como questões ligadas ao património e à cultura do olival e do azeite. O seminário conta com intervenções de Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena; Eduardo Amaral, da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros); Miguel Carrasco, da "As Pontis e Olearum – Cultura y Patrimonio del Aceite", entre outros convidados ligados à produção do azeite. A moderação ficará a cargo de Carlos Brito, presidente da Ordem dos Economistas – Norte, e de Luís Duarte Melo, do Projecto Ouro Líquido e da APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros.



O programa inclui também a degustação de “petiscos azeitados”, preparados pela chef Tânia Pereira, e a apresentação dos azeites virgem extra produzidos pelos associados da APOAC na campanha de 2025, incluindo os que já se encontram certificados pela marca colectiva “Olivedos do Carso”, que será também apresentada no seminário.

O evento é organizado pela Câmara de Alcanena e pela APOAC – Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros, com o apoio da Comissão de Cogestão do PNSAC e da ADSAICA. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através de formulário online.