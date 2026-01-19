Central de Cervejas doou bens para o Colete Encarnado

A Sociedade Central de Cervejas, sediada em Vialonga, doou ao município de Vila Franca de Xira bens de marca própria no valor de 2.665 euros, a título de donativo de apoio à realização da festa do Colete Encarnado do ano passado. A proposta de apuramento final do valor de mecenato, ao abrigo do programa de benefícios fiscais, foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.