 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-01-2026 18:00

Clínica de fisioterapia reforça oferta do Campus da Saúde da Misericórdia de VFX

Armando Jorge Carvalho (ao centro), Provedor da Misericórdia, recebeu vários convidados na nova clínica de fisioterapia criada pela instituição - foto O MIRANTE
Unidade foi criada no Campus da Saúde, que funciona no espaço onde em tempos existiu o velho hospital Reynaldo dos Santos, no centro da cidade de Vila Franca de Xira. Provedor da Santa Casa da Misericórdia diz que a resposta há muito era sentida no concelho.

Depois de uma clínica da Luz Saúde e de uma residência sénior, o Campus da Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira tem agora a funcionar uma nova clínica de fisioterapia e uma pequena galeria de arte. A inauguração dos dois espaços aconteceu na tarde de quinta-feira, 8 de Janeiro. A clínica Fisiocampus presta serviços à comunidade de fisioterapia, pilates clínico, pilates de equipamentos e fisiatria. A nova galeria de arte Campus 7 Art evoca as sete obras de misericórdia, numa união de saúde e arte nos dois espaços que promete integrar a expressão artística e a solidariedade.
Armando Jorge de Carvalho, provedor da Misericórdia de VFX, fala de um momento “muito relevante” para a instituição mas sobretudo para a cidade e o concelho, que passa a ter melhores respostas às suas necessidades. “O campus da saúde é um projecto estruturante, pensado de forma integrada, que reflecte a nossa ambição de intervir na área da saúde e do envelhecimento e dar uma maior proximidade nas respostas à nossa comunidade”, afirmou. Notando que a dignidade, segurança e qualidade de vida dos utentes é a prioridade, a clínica de fisioterapia vem colmatar uma necessidade há muito sentida na cidade e no concelho. “Queremos responder de forma especializada, integrada e diferenciadora, mantendo uma gestão rigorosa, responsável e eficiente”, prometeu.
A inauguração contou com responsáveis da clínica da Luz Saúde, dos novos responsáveis da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo e do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que elogiou a nova oferta de saúde e mostrou-se disponível para que a nova galeria de arte possa fazer parte integrante da cidade.
“Contamos com esta galeria para poder criar aqui um dos pólos da bienal de fotografia que será feita no final deste ano, por exemplo. Fica a nossa disponibilidade”, afirmou. A galeria de arte abriu com a exposição do artista plástico Adão Conde, intitulada “Shades of Dance”, e está patente de forma gratuita até Maio deste ano. Depois, os trabalhos serão leiloados para que as receitas da venda sejam entregues a uma instituição do concelho de apoio a crianças e jovens. Adão Conde nasceu em Lisboa em 1977 mas vive e trabalha em Alverca, com um percurso profissional que vai alternando entre o desenho, ilustração e design gráfico.

