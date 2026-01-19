Criminalidade em Santarém em 2025: indicadores mostram desafios e acções de combate

Se recuarmos ao ano de 2024, a criminalidade geral no distrito de Santarém diminuiu, mas os crimes violentos e graves registaram uma subida expressiva, colocando o distrito entre os que mais contribuíram para o agravamento deste indicador a nível nacional. Já no ano passado (2025) as autoridades do distrito de Santarém enfrentaram um ambiente complexo no que toca à criminalidade, marcado por fenómenos distintos em várias áreas.

De acordo com dados e operações divulgadas ao longo do ano, a criminalidade em Santarém continuou a ser uma prioridade para a Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), que intensificaram acções de prevenção e combate. Numa das fases mais recentes de operações, realizadas entre 8 e 14 de Setembro, o comando territorial de Santarém da GNR deteve 29 pessoas por várias infracções, incluindo condução sob efeito do álcool, condução sem habilitação e crimes de ameaça, coacção e tráfico de estupefacientes. Nesse período, foram ainda registadas 534 contraordenações rodoviárias e 76 acidentes, com um ferido grave e 21 feridos leves na via pública.

Acções policiais de maior envergadura também marcaram o ano, como o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga que operava maioritariamente no concelho de Benavente. Nessa investigação, que envolveu comandos da GNR em Santarém e outras forças em Setúbal e Lisboa, foram detidos sete indivíduos e apreendidas centenas de doses de cocaína, canábis e haxixe, além de armas e cerca de 22.493 euros em numerário.

No que diz respeito às tendências criminais gerais, 2025 foi um ano de contrastes. Embora a criminalidade registada no distrito ainda careça de números anuais finais oficiais, uma vez que só serão publicados mais tarde com os relatórios consolidados, os dados de relatórios anteriores já apontavam para um aumento significativo da criminalidade violenta, especialmente em comparação com 2023, destacando-se Santarém como um dos distritos com maior subida percentual de crimes graves no país. Além disso, os crimes contra idosos têm vindo a aumentar de forma persistente nos últimos anos em todo o interior do país, incluindo Santarém, o que posiciona o distrito entre aqueles com maiores proporções de vítimas idosas em delitos contra o património e contra a própria pessoa.

No ambiente urbano e social, incidentes isolados de violência grave também marcaram o ano, como um episódio de esfaqueamento que feriu várias pessoas numa associação de apoio à dependência em Santarém, um caso que gerou preocupação pública sobre a escalada de violência em contextos comunitários. Recorde-se que os dados definitivos relativos à criminalidade participada às autoridades em 2025 ainda dependem da publicação oficial do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).