O pé descalço que casou com a menina de bem e tem uma adega que produz amizade António Graça tem um percurso de vida preenchido e é um rosto acarinhado em Alcanhões - foto O MIRANTE partilhe no Facebook António Graça, que apenas herdou do pai a alcunha de Chambeta, veio ao mundo porque a mãe não teve sucesso ao provocar um aborto. Enamorou-se da mulher com quem está há 56 anos contra todos. Fez mais do que prometeu aos sogros, que por causa dele foram deserdados. Não só preservou o que tinham como aumentou o património da família. É um dos mais antigos produtores de vinho de Alcanhões, tem uma adega onde se faz vinho à moda antiga e amizades entre copos sem preço.

A pequena adega do Chambeta na esquina que dá para a rua principal de Alcanhões não é só um sítio onde se faz e bebe água-pé e vinho. É um símbolo da vila por onde já passou e passa muita gente que conhece o patriarca da família, ou conhece alguém que o conhece, ou que aparece porque o pequeno portão verde está aberto. Quem entra é recebido pelo octogenário António Graça, com um copo. “Isto está tão bom”, repete todas as vezes que brinda com alguém entre paredes amarelas que guardam histórias de muitas noites e dias de convívio.

Comprou o espaço, que foi em tempos uma taberna onde paravam os homens à espera que aparecesse um capataz para os contratar para a agricultura. O pai era um deles. Homem possante, era sempre o primeiro a ser contratado por ser “uma força bruta”. O contrato verbal era fechado com um copo de vinho e quando se bebia já não se aceitava outro trabalho mais bem pago. Na parede escreveu: “Adega dos sem abrigo”. Muitos que já tiraram selfies com a frase de fundo não sabem que tem a ver com a origem humilde de António “Chambeta”, que explica: “É porque o espaço está aberto para gente da minha classe, do pé descalço, pessoas que comeram o pão que o diabo amassou”, conta o homem do ar sempre bem-disposto que calçou os primeiros sapatos quando começou a trabalhar nas pinturas de construção civil aos 14 anos.

A adega é o exemplo do que prometeu aos sogros, pessoas mais abastadas, deserdados por a filha casar com um rapaz que não tinha onde cair morto. Apenas tinha a força e vontade de lutar pela vida, que começou na barriga da mãe, que andou a bater com a barriga nos sobreiros. Ela não queria ter mais um filho com tão pequena diferença, de nove meses em relação à primeira filha. Foi salvo pelo médico que disse à mãe que o que ela tinha na barriga era um quisto, alcunha que carregou algum tempo. Depois dele, nasceu uma irmã sete anos mais nova, já falecida.

Para casar prometeu manter o património dos sogros, que viviam da carpintaria e da agricultura. Não só cumpriu como o aumentou. Ao seu casamento só foram sete pessoas, porque o irmão da noiva tinha morrido pouco tempo antes na Guerra do Ultramar. A casa onde nasceu com o chão em terra batida, passada com panos molhados com barro para ficar mais consistente, também já faz parte do seu património. António causou alvoroço quando teve permissão para fazer obras na casa dos sogros, para ser também o lar do jovem casal. Os pais de Maria Elisa, com quem está casado há 56 anos, viram em choque a habitação destruída. Fez tudo de novo, 150 metros quadrados em baixo e outros tantos por cima. Era na parte de baixo que fazia o vinho.

Os sogros viveram sempre com eles até ao fim dos seus dias e António diz que o que espera da vida é o mesmo destino. “Que nunca me ponham num lar”, pede aquele que é um dos mais antigos produtores de Alcanhões, onde há oito adegas tradicionais, e que ainda faz o vinho de forma manual, com pisa a pés e prensa a força de braços. Para alguns vizinhos e amigos da sua idade, a adega é um centro de dia onde se conversa com um copo na mesa, onde se fazem almoçaradas e jantaradas de convívio. Só para 10 pessoas, limite imposto por António Chambeta e que os filhos, Francisco e Jaime, cumprem religiosamente quando convidam os amigos.

Aos 81 anos, António ainda cozinha. Há pouco tempo fez um galo com massa que andou a ser comentado na vila durante dias. Não cobra os copos a quem entra para provar e conversar um pouco. Um dia os filhos fizeram as contas de um depósito e disseram que tinha de dar mil euros, mas só havia 500€ porque, justificou: “o pai também bebe muito”.