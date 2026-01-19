uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 19-01-2026

Situação da máquina multibanco do Santander na Chamusca já foi resolvida

Falta de manutenção da máquina multibanco do Santander na Chamusca, denunciada por leitores e que gerou indignação entre a população após o fecho do balcão local, já foi resolvida.

Após o fecho do balcão do Banco Santander na Chamusca, a falta de manutenção da máquina multibanco instalada na Rua Direita de São Pedro gerou indignação entre a população local. A situação, denunciada por leitores de O MIRANTE, evidenciava acumulação de papéis no chão e sinais de abandono, associados quer à ausência de manutenção regular, quer à falta de civismo de alguns utilizadores. O Banco Santander esclareceu a O MIRANTE que entretanto que a situação já se encontra resolvida, garantindo que foram efectuadas as intervenções necessárias para assegurar o normal funcionamento e limpeza da máquina automática.
Recorde-se que, no final de 2025, o Santander Totta encerrou vários balcões no Ribatejo, nomeadamente nos concelhos de Azambuja, Chamusca, Marinhais e Alcanena, no âmbito de uma estratégia de “optimização da rede de balcões e melhoria do serviço ao cliente”, que aposta na concentração de equipas em agências de maior dimensão e no reforço das soluções digitais. O encerramento destes balcões tem provocado inquietação entre autarcas, comerciantes e populações, sobretudo devido ao impacto social da perda de atendimento presencial, em especial junto de pessoas idosas ou com menor literacia digital. Nos concelhos afectados, os balcões encerraram em meados de Novembro de 2025, mantendo-se apenas as máquinas automáticas para levantamentos e depósitos, obrigando os clientes que necessitam de serviços presenciais completos a deslocarem-se a concelhos vizinhos.

