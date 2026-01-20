uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-01-2026 18:00

ABEI de Vila Franca de Xira corta dívida para metade e garante futuro financeiro

* Foto ABEI
Situação de asfixia financeira que durava há sete anos, herdada de uma gestão anterior, sofreu agora um novo desenvolvimento, com a instituição a conseguir um corte de dívida por parte de vários credores e um financiamento a 15 anos que promete colocar a ABEI no rumo da recuperação.

Em sete anos a dívida da ABEI - Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira, contraída entre os anos de 2008 e 2018, caiu de 4,5 milhões de euros a credores privados e ao Estado, para 2,5 milhões, revela a O MIRANTE o presidente da associação, Miguel Branco.
No final do ano passado, a ABEI obteve luz verde para realizar um Processo Especial de Revitalização (PER), que permitiu abranger a negociação desses créditos de 4,5 milhões de euros, com recurso a um novo financiamento bancário. É o segundo PER que a instituição realiza. “No primeiro PER ficámos três anos a pagar só juros e tivemos um período de carência de capital de três anos. Entretanto conseguimos renegociar as dívidas com os nossos credores e conseguimos um corte da dívida entre os 50 e os 75%”, explica Miguel Branco. Com essas negociações a instituição ficou com uma dívida final de 2,5 milhões de euros, sobretudo ao Estado.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
