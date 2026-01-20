Sociedade | 20-01-2026 14:54
Álcool e infrações na estrada levam a 41 detenções em Santarém
Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém deteve 41 pessoas e registou 97 acidentes de viação durante uma operação de fiscalização e combate à criminalidade realizada ao longo de uma semana em todo o distrito.
O Comando Territorial de Santarém da GNR deteve 41 pessoas durante a operação realizada entre os dias 12 e 18 de Janeiro, que teve como principais objectivos a prevenção e o combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária. Entre os detidos há a destacar 16 por condução sob efeito de álcool, 12 por condução sem habilitação, seis por desobediência e dois por ofensa à integridade física.
Há a registar ainda 97 acidentes e 754 autos de contraordenação rodoviária. Entre os autos destacam-se 137 por falta de inspeção, 41 por falta de seguro, 63 por falta de iluminação e sinalização, 29 por uso do telemóvel e 21 por condução sob efeito de álcool.
