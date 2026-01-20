uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-01-2026 12:00

Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere exige obras urgentes na EN 238

obras em estrada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade uma moção a exigir a intervenção urgente na Estrada Nacional 238, alertando para o mau estado da via e para os riscos que representa para a segurança rodoviária.

A Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere aprovou por unanimidade uma moção que exige a conceção e execução urgente de um projeto de beneficiação da Estrada Nacional 238 (EN 238), considerada uma via estruturante para a mobilidade, segurança rodoviária e desenvolvimento económico do concelho. A deliberação foi tomada na sessão realizada a 30 de Dezembro de 2025, no Centro Cultural Alfredo Keil.
O documento reconhece a EN 238 como um eixo rodoviário essencial para a ligação entre freguesias, o acesso da população a serviços fundamentais, o escoamento da actividade económica local e a atratividade territorial do concelho. A moção aponta ainda vários constrangimentos associados ao actual estado de conservação da via, nomeadamente a degradação do pavimento, deficiências ao nível da segurança rodoviária e limitações estruturais que comprometem a fluidez do tráfego. Segundo o texto aprovado, estes problemas têm impactos directos na qualidade de vida da população e no desenvolvimento económico de Ferreira do Zêzere, tornando imprescindível uma intervenção que assegure condições de circulação mais modernas, eficientes e seguras. A assembleia municipal deliberou, por isso, instar a Infraestruturas de Portugal a priorizar a elaboração do projecto de beneficiação da EN 238 e apelar ao Governo e às entidades competentes para que sejam garantidos os meios técnicos e financeiros necessários, evitando atrasos no avanço do processo. A moção reafirma ainda a disponibilidade do município de Ferreira do Zêzere para colaborar institucionalmente com todas as entidades envolvidas, com vista à concretização célere de uma intervenção considerada estruturante para o concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar