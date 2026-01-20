uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 20-01-2026 16:15

Dia do Queijo: um projecto que une paixão, ciência e território local

António Oliveira, criador do Queijo da Quinta, ao lado de Igor Dias, subdiretor da ESAS, durante visita à queijaria da escola, onde ensino, produção e investigação se unem para valorizar o território.
O Queijo da Quinta é produzido na Escola Superior Agrária de Santarém e junta ensino, investigação e produção artesanal, mostrando como instituições de ensino podem valorizar produtos locais e criar projectos com impacto no território. No Dia Mundial do Queijo, o fundador da marca, António Oliveira explica o que torna o queijo um produto tão especial.

No âmbito do Dia Mundial do Queijo, a Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) abriu as portas da sua queijaria a O MIRANTE para dar a conhecer o Queijo da Quinta, um projecto criado em 2010 por António Oliveira, engenheiro alimentar formado na instituição, que alia produção artesanal, ensino e investigação.
Produzido na própria escola, o queijo é simultaneamente um produto comercial e uma ferramenta pedagógica, permitindo aos alunos acompanhar todo o processo, desde a transformação do leite à maturação. Para o criador, trabalhar com leite cru e manter métodos artesanais é essencial para preservar aromas e texturas únicas, num produto que para si está “sempre em transformação”. Para a ESAS, o projecto é também um exemplo de empreendedorismo académico e de valorização dos circuitos agroalimentares locais, recorrendo a leite de produtores da região e promovendo uma produção sustentável e próxima do território.
*Artigo completo numa próxima edição semanal de O MIRANTE.

