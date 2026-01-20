Incêndio em apartamento em Santarém provoca 14 feridos ligeiros

Um incêndio urbano num apartamento situado no 2.º andar de um prédio na Rua João Gomes Moreira, em Santarém, provocou ao início da noite desta terça-feira 14 feridos ligeiros, entre os quais 13 civis e um bombeiro, mobilizando vários meios de socorro e forças de segurança para o local.

Segundo o ponto de situação divulgado, 13 das vítimas são civis, tendo 12 sido transportadas para uma unidade hospitalar para observação. Um bombeiro sofreu igualmente ferimentos ligeiros e foi conduzido ao hospital por precaução.

O fogo teve origem no 2.º andar do edifício, tendo atingido o vão de escadas e parte do piso superior. À hora do último balanço, a ocorrência encontrava-se em fase de conclusão, mantendo-se no local trabalhos de consolidação e ventilação.