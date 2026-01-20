uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-01-2026 18:00

Lar de Infância e Juventude do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta comemora 15 anos

estudante aluno teste
foto ilustrativa - foto Unsplash
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Valência dedicada ao acolhimento de crianças em risco celebra 15 anos de existência. Instituição fala em resposta é uma “casa onde se constroem relações, afectos e aprendizagens”.

O Lar de Infância e Juventude (LIJ) do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, em Torres Novas, assinala 15 anos de compromisso com o acolhimento, protecção e promoção dos direitos de crianças e jovens em situação de perigo. Ao longo dos anos, refere a instituição em comunicado, têm conseguido proporcionar “segurança, estabilidade emocional e oportunidades de desenvolvimento saudável” às crianças e jovens acolhidos.

Ao longo deste percurso, “o LIJ tem-se afirmado como muito mais do que um espaço de acolhimento, sendo uma verdadeira casa onde se constroem relações, afectos e aprendizagens essenciais para a construção de projectos de vida autónomos, seguros e integrados na sociedade”, lê-se na mesma nota.

Com a intervenção do LIJ, orientada por princípios de proximidade, respeito, autonomia e inclusão, tem sido possível “remover situações de perigo, mas também proporcionar experiências significativas nas áreas da educação, cultura, desporto, cidadania activa e integração comunitária, fundamentais para reforçar a auto-estima, o sentido de pertença e a confiança no outro e em si próprio”.

A instituição agradece ainda à comunidade, famílias, vizinhos, escolas, associações, clubes, empresas, instituições parceiras e cidadãos anónimos têm sido parte activa deste projeto, acolhendo e integrando as crianças e jovens nas suas actividades, iniciativas e dinâmicas do quotidiano.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar