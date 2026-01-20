uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-01-2026 07:00

Médicos católicos europeus reúnem-se em Fátima em encontro-peregrinação

Fátima recebe, entre 10 e 12 de Abril, um encontro-peregrinação de médicos católicos europeus, reunindo profissionais de saúde de vários países para momentos de reflexão espiritual, debate ético e partilha de experiências no Santuário.

O Santuário de Fátima acolhe, entre os dias 10 e 12 de Abril, um encontro-peregrinação de médicos católicos europeus, uma iniciativa conjunta da Associação dos Médicos Católicos Portugueses, da Sociedade Croata de Médicos Católicos e da Federação Europeia das Associações Médicas Católicas. Durante três dias, Fátima, no concelho de Ourém, será ponto de encontro de profissionais de saúde de vários países europeus, num programa que alia reflexão espiritual, debate ético e convívio. A iniciativa inclui uma reunião da comissão executiva da federação europeia, um simpósio temático, momentos de oração e celebrações religiosas no Santuário, bem como visitas culturais à Batalha e à Nazaré, terminando com actividades em Lisboa.
Um dos pontos centrais do encontro será o simpósio intitulado “Vida, consciência e responsabilidade médica na Europa contemporânea”, que promove o debate sobre desafios éticos da prática médica atual. Estão previstos momentos de intercâmbio de experiências e debates com a participação de académicos, médicos, sacerdotes e investigadores de diversos países. Segundo a organização, o encontro pretende ser uma oportunidade para aprofundar a fé, reflectir sobre questões éticas centrais na medicina contemporânea e reforçar a rede de profissionais católicos de saúde, num ambiente marcado pela oração e pela fraternidade.

