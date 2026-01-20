Morreu a ensaísta, poeta e aficionada Maria Alzira Seixo

Maria Alzira Seixo era considerada pelos seus pares uma das nossas mais prestigiadas ensaístas, também poeta e aficionada. Morreu esta terça-feira, dia 20, aos 84 anos.

Morreu nesta madrugada de terça-feira, 20 de Janeiro, a investigadora de literatura Maria Alzira Seixo, 84 anos, professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). Venceu por duas vezes o Prémio P.E.N. de Ensaio: em 1987, pela obra A Palavra do Romance e em 2002, por Outros Erros.

Nasceu no Barreiro, no dia 29 de abril de 1941, e teve um percurso literário, ensaístico e académico considerado pelos seus pares como dos mais excepcionais.

Maria Alzira Seixo era também poeta e aficionada. Escreveu alguns livros de poesia e era dirigente tauromáquica na Moita do Ribatejo.

A Obra de José Saramago e António Lobo Antunes, dois dos maiores escritores de sempre da literatura portuguesa, ficam a dever-lhe os melhores estudos e a dedicação de quem fez do ensaísmo uma das suas principais actividades profissionais.