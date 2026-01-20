uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-01-2026 16:05

Morreu a ensaísta, poeta e aficionada Maria Alzira Seixo

Morreu a ensaísta, poeta e aficionada Maria Alzira Seixo
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Maria Alzira Seixo era considerada pelos seus pares uma das nossas mais prestigiadas ensaístas, também poeta e aficionada. Morreu esta terça-feira, dia 20, aos 84 anos.

Morreu nesta madrugada de terça-feira, 20 de Janeiro, a investigadora de literatura Maria Alzira Seixo, 84 anos, professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). Venceu por duas vezes o Prémio P.E.N. de Ensaio: em 1987, pela obra A Palavra do Romance e em 2002, por Outros Erros.

Nasceu no Barreiro, no dia 29 de abril de 1941, e teve um percurso literário, ensaístico e académico considerado pelos seus pares como dos mais excepcionais.

Maria Alzira Seixo era também poeta e aficionada. Escreveu alguns livros de poesia e era dirigente tauromáquica na Moita do Ribatejo.

A Obra de José Saramago e António Lobo Antunes, dois dos maiores escritores de sempre da literatura portuguesa, ficam a dever-lhe os melhores estudos e a dedicação de quem fez do ensaísmo uma das suas principais actividades profissionais.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar