Projectos de reciclagem arrancaram na Secundária Alves Redol e na Escola Básica da Cevadeira

A Escola Secundária Alves Redol em Vila Franca de Xira e a Escola Básica da Cevadeira na Castanheira do Ribatejo acolheram, a 15 de Janeiro, o arranque de mais uma edição dos projectos de educação ambiental “Brigada do Amarelo” e “Qual é o seu Papel?”, iniciativas desenvolvidas pelo município de Vila Franca de Xira junto da comunidade escolar.

O início da 17ª edição da “Brigada do Amarelo” e da 8ª edição do projecto “Qual é o seu Papel?” para o ano lectivo 2025/2026 foi assinalado pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. As duas acções são cofinanciadas pela Valorsul no âmbito do Programa Ecovalor. Criada no ano lectivo de 2009/2010, a “Brigada do Amarelo” tem vindo a registar uma adesão crescente por parte das escolas do concelho, contando, na presente edição, com a participação de 19 estabelecimentos de ensino. O projecto promove a separação selectiva de embalagens de plástico, metal e pacotes de bebida e permitiu, ao longo das 16 edições anteriores, a recolha de 365 toneladas de embalagens. Já o projecto “Qual é o seu Papel?”, iniciado em 2018/2019, incentiva a correcta separação selectiva de papel e cartão sem gordura, devidamente acondicionado em fardos de sisal. Na edição deste ano participam 13 escolas, tendo sido recolhidas, desde o início do projecto, 156 toneladas de papel e cartão. Ambos os projectos integram a estratégia municipal de sensibilização ambiental e de promoção de comportamentos responsáveis na gestão de resíduos urbanos, envolvendo activamente alunos, professores e restante comunidade educativa.

