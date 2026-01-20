uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

Sociedade | 20-01-2026 15:00

Salvaterra de Magos e Turismo do Ribatejo afinam estratégias para o concelho

O reforço da cooperação institucional e a definição de linhas estratégicas para a promoção turística do território marcaram uma reunião de trabalho realizada a 15 de Janeiro, em Salvaterra de Magos.

A valorização e o desenvolvimento do turismo no concelho de Salvaterra de Magos estiveram em destaque numa reunião de trabalho que juntou o município à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.
O encontro contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, do presidente da entidade regional, José Manuel Santos, e do vice-presidente, Pedro Beato, tendo como objectivo aprofundar estratégias conjuntas de actuação.
Durante a reunião foram abordados diversos temas considerados de interesse estratégico e analisadas oportunidades de colaboração entre as duas entidades, com vista à dinamização da actividade turística e à promoção integrada do território.

