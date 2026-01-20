Sobrecarga da rede provoca falhas no fornecimento eléctrico em Alverca

Têm-se verificado, nos últimos dias, interrupções temporárias no fornecimento de energia eléctrica em algumas zonas da cidade de Alverca, com maior incidência no Bom Sucesso, causando constrangimentos à população.

Perante a situação, a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho estabeleceu contacto com a E-Redes, entidade concessionária da rede de distribuição, que esclareceu que as falhas se devem ao acréscimo significativo do consumo eléctrico, motivado pelas baixas temperaturas que se fazem sentir. Este aumento tem provocado o sobrecarregamento de algumas fases do sistema, originando ruas total ou parcialmente sem corrente eléctrica.

Segundo informação prestada pela E-Redes, encontram-se já em preparação intervenções técnicas de reforço da rede, nomeadamente a instalação de novos cabos, com o objectivo de aumentar a capacidade de alimentação do posto de transformação que serve aquela zona.

A União de Freguesias assegura que continuará a acompanhar de perto esta situação, mantendo contacto permanente com a E-Redes, no sentido de garantir uma resolução célere e definitiva do problema, procurando minimizar os transtornos causados à população.