20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 20-01-2026 16:32

Um morto após despiste de viatura em Carregueiros

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 20 de Janeiro, em Carregueiros, concelho de Tomar. Óbito foi declarado no local.

Um homem de 64 anos morreu na tarde desta terça-feira, 20 de Janeiro, na sequência do despiste de uma viatura ligeira de passageiros na rua paralela à Estrada Nacional 113, em Carregueiros, concelho de Tomar, disse a O MIRANTE, o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo.
De acordo com a mesma fonte o alerta para o acidente foi dado às 14h50, tendo a morte do ocupante da viatura sido declarada às 15h30 pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo.
No local estiveram, além da VMER, os bombeiros, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar, a Guarda Nacional Republicana e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

