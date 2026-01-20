uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 20-01-2026

Vandalismo em parquímetros de Alenquer

Município de Alenquer lamenta os actos de vandalismo que danificaram parquímetros e prejudicam o funcionamento do estacionamento regulamentado.

Foram vandalizados vários parquímetros recentemente instalados na vila de Alenquer. A denúncia foi feita pelo próprio município, que lamentou os actos de vandalismo que inviabilizaram o funcionamento do estacionamento regulamentado. A câmara já está a avaliar os danos e a proceder à reparação dos equipamentos, apelando ao respeito pelo espaço público.

“O estacionamento regulamentado é uma ferramenta essencial para promover a rotatividade, apoiar o comércio local, melhorar a mobilidade urbana e garantir maior equidade no acesso aos lugares disponíveis”, refere a nota da autarquia.

