Sociedade | 20-01-2026
Vandalismo em parquímetros de Alenquer
Município de Alenquer lamenta os actos de vandalismo que danificaram parquímetros e prejudicam o funcionamento do estacionamento regulamentado.
Foram vandalizados vários parquímetros recentemente instalados na vila de Alenquer. A denúncia foi feita pelo próprio município, que lamentou os actos de vandalismo que inviabilizaram o funcionamento do estacionamento regulamentado. A câmara já está a avaliar os danos e a proceder à reparação dos equipamentos, apelando ao respeito pelo espaço público.
“O estacionamento regulamentado é uma ferramenta essencial para promover a rotatividade, apoiar o comércio local, melhorar a mobilidade urbana e garantir maior equidade no acesso aos lugares disponíveis”, refere a nota da autarquia.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar