Vandalismo em parquímetros de Alenquer

Município de Alenquer lamenta os actos de vandalismo que danificaram parquímetros e prejudicam o funcionamento do estacionamento regulamentado.

Foram vandalizados vários parquímetros recentemente instalados na vila de Alenquer. A denúncia foi feita pelo próprio município, que lamentou os actos de vandalismo que inviabilizaram o funcionamento do estacionamento regulamentado. A câmara já está a avaliar os danos e a proceder à reparação dos equipamentos, apelando ao respeito pelo espaço público.

“O estacionamento regulamentado é uma ferramenta essencial para promover a rotatividade, apoiar o comércio local, melhorar a mobilidade urbana e garantir maior equidade no acesso aos lugares disponíveis”, refere a nota da autarquia.