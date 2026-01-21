uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

Sociedade | 21-01-2026 18:00

Assembleia geral dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior vai reunir em assembleia-geral no dia 31 de Janeiro, na sede, para apreciação e deliberação sobre a declaração de acto eleitoral anulável, em conformidade com o Art.º 52 dos estatutos da associação e para deliberar sobre os procedimentos para acto eleitoral dos órgãos sociais. A assembleia decorre às 17h00 e os associados efectivos para participarem não podem ter o pagamento de quotas em atraso, por um período superior a 12 meses.
Se à hora marcada não estiver presente a maioria legal dos associados em plena efectividade de direitos, a reunião terá lugar no mesmo dia, no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, 30 minutos depois da hora inicial, em segunda convocatória, deliberando, então, com qualquer número de presenças, desde que não inferior a três associados efetivos.

