Bombeiros da Merceana recrutam para Equipa de Intervenção Permanente e motorista

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana encontra-se a recrutar candidatos para o preenchimento de duas funções distintas, no âmbito do reforço da sua capacidade operacional e de resposta à comunidade.

A primeira vaga destina-se à Equipa de Intervenção Permanente (EIP), sendo os candidatos obrigados a ter idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, categoria mínima de Bombeiro de 3.ª classe e curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT). O processo de selecção inclui a realização de provas físicas.

A segunda vaga refere-se à função de motorista de transporte de doentes, exigindo idade mínima de 18 anos, categoria de Bombeiro de 3.ª classe ou Especialista, carta de condução de categoria B (Grupo 2) e curso TAT.

Os interessados deverão formalizar a candidatura até ao próximo dia 25 de Janeiro, mediante envio de currículo, certificado de habilitações, registo criminal e ficha do Registo Nacional de Bombeiros Portugueses (RNBP), para o endereço electrónico secretaria@bvmerceana.pt

As candidaturas podem igualmente ser esclarecidas junto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 17, na Merceana.