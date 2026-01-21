uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-01-2026 12:00

Bombeiros da Merceana recrutam para Equipa de Intervenção Permanente e motorista

Bombeiros da Merceana recrutam para Equipa de Intervenção Permanente e motorista
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana abriu um processo de recrutamento para a Equipa de Intervenção Permanente e para a função de motorista de transporte de doentes, com candidaturas até 25 de Janeiro.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana encontra-se a recrutar candidatos para o preenchimento de duas funções distintas, no âmbito do reforço da sua capacidade operacional e de resposta à comunidade.
A primeira vaga destina-se à Equipa de Intervenção Permanente (EIP), sendo os candidatos obrigados a ter idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, categoria mínima de Bombeiro de 3.ª classe e curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (TAT). O processo de selecção inclui a realização de provas físicas.
A segunda vaga refere-se à função de motorista de transporte de doentes, exigindo idade mínima de 18 anos, categoria de Bombeiro de 3.ª classe ou Especialista, carta de condução de categoria B (Grupo 2) e curso TAT.
Os interessados deverão formalizar a candidatura até ao próximo dia 25 de Janeiro, mediante envio de currículo, certificado de habilitações, registo criminal e ficha do Registo Nacional de Bombeiros Portugueses (RNBP), para o endereço electrónico secretaria@bvmerceana.pt
As candidaturas podem igualmente ser esclarecidas junto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana, com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 17, na Merceana.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar