Bombeiros de Alenquer procuram voluntários para reforçar a corporação

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer abriu um novo período de recrutamento de voluntários para o Quartel Sede, em Alenquer, e para as secções de Olhalvo e da Abrigada.

A iniciativa destina-se a candidatos com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, que apresentem robustez física e psíquica e possuam a escolaridade mínima obrigatória. Os interessados terão a oportunidade de integrar uma corporação assente no espírito de equipa, na aprendizagem contínua e no serviço à comunidade.

Os Bombeiros de Alenquer destacam que o voluntariado representa um compromisso de cidadania activa, permitindo aos participantes adquirir formação técnica e humana, ao mesmo tempo que contribuem para a protecção de pessoas e bens.

Os esclarecimentos adicionais podem ser obtidos directamente no Quartel Sede, em Alenquer, através do endereço electrónico comando@bvalenquer.org ou do contacto telefónico 263 711 309. A corporação apela à participação da comunidade, sublinhando o lema: “Veste a farda. Sê bombeiro voluntário.”