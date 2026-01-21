uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 21-01-2026 15:00

Bombeiros de Alenquer procuram voluntários para reforçar a corporação

Bombeiros de Alenquer procuram voluntários para reforçar a corporação
Foto: BV Alenquer
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer abriu um novo recrutamento para o Quartel Sede e para as secções de Olhalvo e da Abrigada, dirigido a candidatos entre os 17 e os 45 anos.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer abriu um novo período de recrutamento de voluntários para o Quartel Sede, em Alenquer, e para as secções de Olhalvo e da Abrigada.
A iniciativa destina-se a candidatos com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, que apresentem robustez física e psíquica e possuam a escolaridade mínima obrigatória. Os interessados terão a oportunidade de integrar uma corporação assente no espírito de equipa, na aprendizagem contínua e no serviço à comunidade.
Os Bombeiros de Alenquer destacam que o voluntariado representa um compromisso de cidadania activa, permitindo aos participantes adquirir formação técnica e humana, ao mesmo tempo que contribuem para a protecção de pessoas e bens.
Os esclarecimentos adicionais podem ser obtidos directamente no Quartel Sede, em Alenquer, através do endereço electrónico comando@bvalenquer.org ou do contacto telefónico 263 711 309. A corporação apela à participação da comunidade, sublinhando o lema: “Veste a farda. Sê bombeiro voluntário.”

