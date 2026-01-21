EN114 cortada entre Santarém e Coruche devido a abatimento do piso

Um abatimento numa zona de drenagem de águas pluviais obrigou ao corte da circulação rodoviária entre Azerveira e Raposa, na Nacional 114, uma das principais ligações entre Santarém e Coruche. Ocorrência levou à implementação de desvios nos concelhos de Coruche e Almeirim.

A Estrada Nacional 114 encontra-se cortada ao trânsito automóvel ao quilómetro 98, entre a localidade da Azerveira e a Raposa, na sequência de um abatimento do piso ocorrido na tarde de terça-feira, 21 de Janeiro.

Segundo informação das autoridades, o abatimento verificou-se numa zona onde existe uma infraestrutura de escoamento de águas pluviais, que cedeu, deixando a via sem condições de segurança para a circulação rodoviária, tanto para veículos ligeiros como pesados.

O alerta foi dado, segundo a Protecção Civil, pelas 16h48 por um automobilista que circulava no local e que se apercebeu de uma oscilação anormal no piso. A situação levou à mobilização da Protecção Civil Municipal de Coruche, da GNR e da Infraestruturas de Portugal, entidade gestora da rede rodoviária.

O trânsito está a ser desviado por vias alternativas. No concelho de Almeirim, os veículos estão a ser encaminhados no cruzamento da Raposa em direcção a Paço dos Negros. Já no concelho de Coruche, a circulação faz-se pela Estrada da Lamarosa ou pela A13, com a Protecção Civil e a GNR a assegurarem a sinalização e o acompanhamento no terreno.