uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-01-2026 17:05

Rebentamento de petardo dentro de escola em Alverca obriga a chamar a polícia

Rebentamento de petardo dentro de escola em Alverca obriga a chamar a polícia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Alunos tinham vários artigos pirotécnicos perigosos consigo, um deles rebentou dentro da escola sem causar vítimas mas obrigou a direcção da escola a chamar a polícia.

Um grupo de alunos de uma escola em Alverca do Ribatejo detonou um petardo no interior das instalações, sem causar vítimas, mas a situação foi de tal gravidade que a direcção da escola acabou por chamar a Polícia de Segurança Pública (PSP) ao local, que acabou por confiscar artigos pirotécnicos de risco médio a um grupo de estudantes.
O caso aconteceu a 15 de Janeiro e segundo a PSP a intervenção ocorreu no âmbito do patrulhamento escolar do programa “Escola Segura”, depois da direcção da escola ter alertado as autoridades para a deflagração de um engenho pirotécnico no interior do recinto escolar. No seguimento das diligências realizadas, os polícias confirmaram que outros artigos da mesma natureza se encontravam na posse de alunos menores de idade. No total, foram apreendidos um artigo pirotécnico de categoria F3 e nove artigos de categoria F2, vulgarmente conhecidos como “petardos”.
Os petardos de categoria F2 são fogos de artifício de risco médio, vendidos para o público em geral mas com restrições de idade, geralmente maiores de 16 anos e limites de quantidade, por norma, até cinco quilos, exigindo licença para uso e armazenamento em Portugal. Já os petardos de categoria F3 são também considerados de risco médio e são projectados para uso em grandes áreas abertas, com alto impacto visual e sonoro, sendo até proibidos em dias de risco elevado de incêndio.
A PSP alerta para os riscos associados à manipulação inadequada ou ao uso ilegal de artigos pirotécnicos, que podem provocar ferimentos graves e queimaduras severas. A força de segurança recorda ainda que a venda e utilização destes materiais estão sujeitas a legislação rigorosa, com restrições claras quanto à idade mínima para aquisição e às condições em que podem ser utilizados.
A Divisão Policial de Vila Franca de Xira garante que continuará a desenvolver ações de prevenção e fiscalização para combater este tipo de práticas ilícitas, sublinhando o impacto negativo que têm no sentimento de segurança da comunidade, em especial no meio escolar, com o objetivo de reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar