Acolher Prá Vida promove workshop dirigido aos cuidadores informais

A Associação Acolher Prá Vida, que presta apoio a doentes oncológicos e aos seus familiares, vai retomar em Janeiro os workshops mensais.

No sábado, dia 31, pelas 16h00, a psicóloga Susana Duarte irá dinamizar o workshop “Cuidador Informal e o seu Autocuidado”. A iniciativa realiza-se na sede do Grupo Recreativo e Cultural “Os Águias de Ribafria”, na União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer.

As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas através do formulário próprio disponibilizado pela associação.