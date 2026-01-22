Sociedade | 22-01-2026 12:00
Acolher Prá Vida promove workshop dirigido aos cuidadores informais
foto Canva
O papel do cuidador informal e a importância do seu bem-estar estarão em destaque no próximo workshop promovido pela Associação Acolher Prá Vida.
A Associação Acolher Prá Vida, que presta apoio a doentes oncológicos e aos seus familiares, vai retomar em Janeiro os workshops mensais.
No sábado, dia 31, pelas 16h00, a psicóloga Susana Duarte irá dinamizar o workshop “Cuidador Informal e o seu Autocuidado”. A iniciativa realiza-se na sede do Grupo Recreativo e Cultural “Os Águias de Ribafria”, na União de Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer.
As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas através do formulário próprio disponibilizado pela associação.
