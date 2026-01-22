Alunos da Escola EB1 de Santo Estêvão viveram um dia diferente no Parlamento

Os alunos da Escola EB1 de Santo Estêvão, do Agrupamento de Escolas de Benavente, visitaram a Assembleia da República, numa iniciativa que envolveu também professores e auxiliares, proporcionando às crianças uma experiência educativa fora da sala de aula e um primeiro contacto com o funcionamento do poder legislativo.

Durante a visita, a comitiva escolar foi recebida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, num momento que marcou simbolicamente a passagem dos alunos pela principal casa da democracia portuguesa.

A recepção contou ainda com a presença de Ricardo Oliveira, deputado à Assembleia da República e presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, que acompanhou os alunos da sua terra nesta deslocação a Lisboa, sublinhando o significado especial da visita para a comunidade escolar.