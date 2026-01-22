Associações de moradores do concelho de Benavente reforçam pedido para ajustar localização do novo aeroporto

Associações de moradores com implantação no concelho de Benavente enviaram uma carta à ANA - Aeroportos de Portugal e ao Governo a defender um ajuste da microlocalização do futuro aeroporto Luís de Camões, mantendo a decisão estratégica já assumida.

A proposta prevê a deslocação das pistas cerca de cinco quilómetros para oeste, fazendo-as coincidir com a actual pista militar do Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, solução que, segundo os subscritores, permitiria reduzir impactos ambientais, sociais e económicos.

Entre os subscritores encontram-se associações de moradores do concelho de Benavente, como as da Mata do Duque e da Herdade do Zambujeiro, áreas potencialmente afectadas pelo traçado actualmente previsto. A carta aberta é assinada também pela União das Freguesias de Pegões e União de Freguesias de Poceirão e Marateca.

Os estudos citados apontam para uma redução de cerca de 70% da população exposta a níveis críticos de ruído aeronáutico nas fases iniciais do projecto, o que corresponde a mais de quatro mil pessoas, além de ganhos na qualidade de vida, na saúde pública e na eficiência carbónica.

Os subscritores sublinham que a proposta não visa atrasar nem politizar o projecto, defendendo antes uma solução mais equilibrada e socialmente sustentável para uma infraestrutura com impacto por várias décadas.