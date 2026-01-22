uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-01-2026 19:17

Associações de moradores do concelho de Benavente reforçam pedido para ajustar localização do novo aeroporto

Subscritores defendem que ainda é possível minimizar impactos sociais e ambientais do futuro aeroporto, propondo um ajustamento técnico à sua implantação no Campo de Tiro da Força Aérea.

Associações de moradores com implantação no concelho de Benavente enviaram uma carta à ANA - Aeroportos de Portugal e ao Governo a defender um ajuste da microlocalização do futuro aeroporto Luís de Camões, mantendo a decisão estratégica já assumida.
A proposta prevê a deslocação das pistas cerca de cinco quilómetros para oeste, fazendo-as coincidir com a actual pista militar do Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, solução que, segundo os subscritores, permitiria reduzir impactos ambientais, sociais e económicos.
Entre os subscritores encontram-se associações de moradores do concelho de Benavente, como as da Mata do Duque e da Herdade do Zambujeiro, áreas potencialmente afectadas pelo traçado actualmente previsto. A carta aberta é assinada também pela União das Freguesias de Pegões e União de Freguesias de Poceirão e Marateca.
Os estudos citados apontam para uma redução de cerca de 70% da população exposta a níveis críticos de ruído aeronáutico nas fases iniciais do projecto, o que corresponde a mais de quatro mil pessoas, além de ganhos na qualidade de vida, na saúde pública e na eficiência carbónica.
Os subscritores sublinham que a proposta não visa atrasar nem politizar o projecto, defendendo antes uma solução mais equilibrada e socialmente sustentável para uma infraestrutura com impacto por várias décadas.

