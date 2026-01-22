uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-01-2026 18:00

Benavente junta-se à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

Benavente junta-se à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A decisão foi tomada esta semana pelo executivo municipal e enquadra-se numa estratégia de valorização do património equestre, da identidade local e do potencial turístico e económico do concelho.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), com o objectivo de reforçar a identidade cultural, patrimonial e económica do território.
Segundo foi referido na reunião, a realidade equestre do concelho de Benavente torna “vital” esta adesão, permitindo uma maior articulação com outros municípios que partilham uma forte ligação histórica, cultural e económica ao cavalo, bem como o acesso a redes de cooperação e promoção a nível nacional e internacional.
Recorde-se que a qualidade dos cavalos produzidos em Samora Correia, Santo Estêvão e Benavente tem vindo a atrair criadores “dos quatro cantos do mundo”.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar