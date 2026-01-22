Sociedade | 22-01-2026 18:00
Benavente junta-se à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo
A decisão foi tomada esta semana pelo executivo municipal e enquadra-se numa estratégia de valorização do património equestre, da identidade local e do potencial turístico e económico do concelho.
A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), com o objectivo de reforçar a identidade cultural, patrimonial e económica do território.
Segundo foi referido na reunião, a realidade equestre do concelho de Benavente torna “vital” esta adesão, permitindo uma maior articulação com outros municípios que partilham uma forte ligação histórica, cultural e económica ao cavalo, bem como o acesso a redes de cooperação e promoção a nível nacional e internacional.
Recorde-se que a qualidade dos cavalos produzidos em Samora Correia, Santo Estêvão e Benavente tem vindo a atrair criadores “dos quatro cantos do mundo”.
