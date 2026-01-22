uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 22-01-2026

Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos

Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos
Sociedade | 22-01-2026

Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos
Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos
Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos
Campanha Natal Compre Local em Santarém apoia IPPS e premeia alunos
A Associação de Socorros Médicos “O Vigilante” e o Centro Social Interparoquial de Santarém receberam os cheques da campanha Natal Compre Local 2025, no valor de 3.500 euros cada, atribuídos pela Câmara de Santarém em resultado do sorteio efectuado para o efeito.

A Associação de Socorros Médicos “O Vigilante” e o Centro Social Interparoquial de Santarém receberam os cheques da campanha Natal Compre Local 2025, no valor de 3.500 euros cada, atribuídos pela Câmara de Santarém em resultado do sorteio efectuado para o efeito. Os cheques foram entregues pelo presidente do município, João Leite, numa cerimónia realizada no dia 20 de Janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Na mesma ocasião, os alunos das escolas do 1.º ciclo vencedores do concurso que elegeu o desenho usado como logótipo oficial desta campanha receberam igualmente os respectivos prémios. À Escola Básica do Mergulhão foram atribuídos o 1.º e o 2.º prémios, com trabalhos realizados por Gustavo Veiga, do 4.º ano, e Gustavo Gomes, do 3.º ano, enquanto da EB1 de Tremês, Madelaine Raimundo, aluna do 3.º ano, conquistou o 3.º prémio. As escolas vencedoras receberam cheques no valor de 1.500€, 1.000€ e 500€, respectivamente.
A campanha Natal Compre Local 2025 permitiu aos consumidores comprar vouchers de 10€ pelo valor de 5€ para utilizar em compras no comércio tradicional, restauração e serviços do concelho. A Câmara de Santarém disponibilizou e vendeu 15 mil vouchers, tendo contado com a adesão de 158 estabelecimentos, dos quais 29 foram novos aderentes.
João Leite sublinhou a importância desta iniciativa que para além de apoiar as IPSS do concelho também envolve as crianças, encarregados de educação e escolas, bem como a ACES – Associação Comercial, Empresarial e Serviços.
