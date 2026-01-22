Sociedade | 22-01-2026 21:00
Conferência em Santarém sobre a preservação e valorização de casas históricas
foto ilustrativa
“A preservação e valorização das casas históricas em Portugal: situação actual, desafios e soluções” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e, Santarém. A sessão está agendada para esta quinta-feira, 22 de Janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, tendo como orador Rodrigo Chrystêllo Tavares.
