Conferência em Santarém sobre a preservação e valorização de casas históricas

A sessão está agendada para esta quinta-feira, 22 de Janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.

“A preservação e valorização das casas históricas em Portugal: situação actual, desafios e soluções” é o tema da próxima conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e, Santarém. A sessão está agendada para esta quinta-feira, 22 de Janeiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, tendo como orador Rodrigo Chrystêllo Tavares.