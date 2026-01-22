Construções ilegais no Entroncamento voltam à agenda da reunião camarária

As suspeitas de construções ilegais no concelho do Entroncamento voltaram a marcar a reunião de câmara de 6 de Janeiro, com o vereador Rui Madeira (PSD) a alertar para a continuidade de obras sem licenciamento municipal, nomeadamente na Rua da Juventude e, mais recentemente, na Rua D. Inês de Castro. O autarca social-democrata recordou que a situação da Rua da Juventude já tinha sido levantada em reuniões anteriores, tendo na altura o presidente da câmara garantido que o processo estava em análise pelos serviços municipais. No entanto, segundo Rui Madeira, as construções mantêm-se, situação que estará a gerar descontentamento entre alguns moradores da zona.

Para além da Rua da Juventude, o vereador chamou ainda a atenção para um edifício situado na Rua D. Inês de Castro, onde estarão a decorrer obras de ampliação num terraço de grandes dimensões, levantando dúvidas quanto à existência de licenciamento. De acordo com Rui Madeira, os residentes nas imediações têm manifestado preocupação não só com a legalidade das intervenções, mas também com o ruído associado às actividades desenvolvidas.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, assegurou que ambas as situações serão analisadas, garantindo especial atenção ao caso da Rua da Juventude, que já se encontra sinalizado pelos serviços municipais. O MIRANTE esteve no local e falou com alguns moradores, que referiram não ter conhecimento da existência de construções ilegais ou sem licenciamento naquela artéria. Durante a visita foi possível observar uma habitação com características distintas das restantes, nomeadamente ao nível dos materiais utilizados e da tipologia construtiva, embora não tenha sido possível confirmar se a obra dispõe ou não de licenciamento municipal.

Recorde-se que, em Novembro de 2025, Rui Madeira já tinha denunciado em reunião de câmara a existência de construções ilegais de habitações na Rua da Juventude, bem como comportamentos que estariam a gerar desconforto no bairro. Na ocasião, Nelson Cunha explicou que os processos estavam a ser acompanhados pelo departamento jurídico da autarquia, garantindo que o município estava a actuar para impedir que a situação se alastrasse.