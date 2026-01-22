uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-01-2026 15:05

EN114 perto de reabrir ao trânsito após intervenção no piso

Os trabalhos no local decorrem em articulação entre entidades nacionais e municipais, com a reposição da circulação prevista ainda para esta quinta-feira, 22 de Janeiro, mantendo-se, entretanto, os desvios rodoviários devidamente sinalizados.

A circulação rodoviária na EN114, no troço entre Azerveira e Coruche, mantém-se interdita ao trânsito por motivos de segurança, na sequência de um abatimento da via ao quilómetro 98, informou a Infraestruturas de Portugal.
De acordo com o ponto de situação divulgado, encontram-se em curso trabalhos no terreno da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, em articulação com o Serviço Municipal de Protecção Civil, com o objectivo de repor a normal circulação rodoviária até ao final do dia. Até lá, a interdição ao trânsito mantém-se no local afectado.
O corte de trânsito verifica-se junto à Raposa, sendo a alternativa recomendada feita por Paço dos Negros. Existe igualmente um segundo ponto de interdição no Alto da Azerveira, estando o desvio assegurado por Coruche.
Como alternativa adicional, os condutores podem utilizar a AE13, com entrada e saída em Salvaterra de Magos.
As alternativas rodoviárias encontram-se asseguradas e devidamente sinalizadas no terreno. As autoridades apelam à compreensão dos automobilistas e recomendam especial atenção à sinalização temporária e às indicações dadas no local.

