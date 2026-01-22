uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-01-2026 21:00

Hospital de Dia de Torres Novas cresce e ultrapassa as 40 mil sessões anuais após requalificação

Hospital de Dia do Hospital de Torres Novas foi ampliado e requalificado pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo para responder ao forte aumento da procura por tratamentos ambulatórios, sobretudo de doentes oncológicos e crónicos. O novo espaço melhora as condições de conforto e segurança e acompanha um crescimento de 42% na actividade nos últimos quatro anos.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) concluiu a ampliação e requalificação do Hospital de Dia do Hospital de Torres Novas, uma intervenção que visa melhorar as condições de atendimento aos doentes com patologias crónicas, oncológicas e não oncológicas, em regime ambulatório. A obra permitiu a junção de três áreas distintas num único espaço com cerca de 57 metros quadrados, destinado à realização de tratamentos. O novo Hospital de Dia apresenta melhores condições de conforto, privacidade e segurança, estando preparado para a utilização de vários equipamentos clínicos e terapêuticos. O investimento rondou os 12 mil euros.
O Hospital de Dia é uma unidade onde os doentes realizam tratamentos e procedimentos sem necessidade de internamento, regressando a casa no próprio dia. Na ULS Médio Tejo, esta resposta abrange várias especialidades, como Oncologia, Nefrologia (diálise), Dermatologia, Gastrenterologia e Reumatologia, sendo considerada essencial para o acompanhamento regular de doentes crónicos e oncológicos. A actividade do Hospital de Dia tem vindo a crescer de forma significativa nos últimos anos. Entre 2021 e 2025 registou-se um aumento de 42% no número de sessões, o que corresponde a mais 11.941 tratamentos. Em 2025, a unidade ultrapassou pela primeira vez as 40 mil sessões anuais.
Para o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, esta requalificação “reflecte uma aposta estratégica na melhoria das infraestruturas e na resposta às necessidades da população”, sublinhando que o espaço onde os doentes recebem tratamento “tem um impacto directo no seu bem-estar e na qualidade de vida”, sobretudo no caso dos doentes que frequentam o serviço durante longos períodos. A intervenção insere-se na estratégia da ULS Médio Tejo de reforço dos cuidados ambulatórios, acompanhando o aumento da procura e garantindo padrões de qualidade, segurança e humanização dos cuidados de saúde prestados.

