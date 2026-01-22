Investimento de seis milhões traz nova fábrica de “packaging” ao Entroncamento

Uma empresa da área do packaging apresentou um projecto para se instalar no concelho do Entroncamento, prevendo um investimento na ordem dos seis milhões de euros e a criação de cerca de 50 postos de trabalho. A unidade industrial deverá localizar-se na zona do Casal Vidigal. O município do Entroncamento já aceitou o Pedido de Informação Prévia (PIP) apresentado pela empresa, após uma reunião entre a autarquia e os responsáveis pelo projecto. A informação foi avançada pelo presidente da câmara municipal, Nelson Cunha, que sublinha o impacto económico positivo da iniciativa para o concelho.

Apesar disso, a autarquia impôs desde o início um conjunto de condições consideradas “intransigentes”, com o objectivo de assegurar a harmonia entre a futura unidade industrial e a zona habitacional envolvente. Segundo Nelson Cunha, naquela área do concelho existem duas zonas industriais separadas por uma zona urbana, o que implica a circulação frequente de veículos pesados. Com a instalação da nova fábrica nesse corredor, o presidente da câmara considera essencial minimizar os impactos junto das habitações, tendo sido exigida à empresa a criação de uma barreira verde ao longo da via, através da plantação de árvores, bem como a implementação de uma camada de protecção sonora e visual. “O objectivo é que as habitações não sofram com a afluência dos camiões”, afirmou. De acordo com o autarca, a empresa manifestou intenção de avançar rapidamente com o projecto, embora ainda não exista uma data concreta para o início do processo.