22/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-01-2026 17:52

Novo autarca de Almeirim acaba com dois “cancros” da cidade

Ecrã gigante que quase não funcionou e casas de banho degradantes estavam esquecidos há muitos anos

O novo presidente da Câmara de Almeirim, Joaquim Catalão, está a resolver dois “cancros” esquecidos há dezenas de anos e que davam uma imagem negativa da cidade. Um é o mamarracho do ecrã gigante do Parque das Laranjeiras, a poucos metros da câmara, e o outro é as casas de banho públicas do Jardim da República que são uma imagem de sujidade e degradação. A primeira intervenção foi retirar o monte de chapa e ferro com um painel de imagem e de seguida os trabalhadores do município vão fechar definitivamente os sanitários.
Segundo o autarca, em declarações a O MIRANTE, o ecrã vai para a sucata, uma vez que não tem qualquer tipo de aproveitamento nem recuperação. Aliás, como O MIRANTE chegou a noticiar, o ecrã funcionou pouco tempo e das vezes que esteve ligado foi para, numa altura de campanha eleitoral, mostrar imagens do então presidente da câmara, Joaquim Sousa Gomes, já falecido, nas inaugurações e do seu vice-presidente, Pedro Ribeiro, que viria a ser o seu sucessor e agora é vereador da oposição em Santarém, a jogar pádel de fato e gravata.
Há mais de 15 anos que o equipamento não dava qualquer imagem e chegou a ser comunicado que iria ser retirado, mas acabou por se manter até agora. O monte de “ferro velho” foi removido no dia 19 de Janeiro e nos dias seguintes iniciaram-se os trabalhos de reparação da calçada.
Quanto às casas de banho junto ao Jardim da República, que estão no subsolo, e que há dezenas de anos que são um problema de insalubridade e degradação, que já foram tidas como locais impróprios por servirem de abrigo de toxicodependentes, vão finalmente desaparecer. Segundo Joaquim Catalão , as instalações vão ser aterradas e a zona das escadas de acesso ao subsolo vai ser calcetada.
O presidente da câmara, esclarece que a zona não vai deixar de ter sanitários, sendo que vai ser instalado no local uma casa de banho automática, à superfície, das que têm um sistema de auto-limpeza.

