uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-01-2026 14:59

Passeio dos Ingleses vai parar no Ribatejo este fim-de-semana

Passeio dos Ingleses vai parar no Ribatejo este fim-de-semana
Foto ACP Clássicos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Quem gostar de carros antigos vai poder apreciar as máquinas no Kartódromo do Campera, no Carregado e também em Coruche.

O ACP Clássicos promove este sábado, 24 de Janeiro, o seu tradicional "Passeio dos Ingleses" de automóveis clássicos e desportivos que, este ano, ruma ao Ribatejo e promete juntar três centenas de automóveis antigos nos distritos de Lisboa e do Porto. Para os apreciadores destes automóveis, a concentração acontece pelas 09h00 no Parque Eduardo VII e segue com destino final ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche, onde deverão chegar pelas 11h30. Antes, às 10h30, está agendada uma prova de regularidade no Kartódromo do Campera no Carregado, concelho de Alenquer, numa boa oportunidade para os entusiastas verem os veículos a evoluir em pista.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar