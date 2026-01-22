Passeio dos Ingleses vai parar no Ribatejo este fim-de-semana

O ACP Clássicos promove este sábado, 24 de Janeiro, o seu tradicional "Passeio dos Ingleses" de automóveis clássicos e desportivos que, este ano, ruma ao Ribatejo e promete juntar três centenas de automóveis antigos nos distritos de Lisboa e do Porto. Para os apreciadores destes automóveis, a concentração acontece pelas 09h00 no Parque Eduardo VII e segue com destino final ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Coruche, onde deverão chegar pelas 11h30. Antes, às 10h30, está agendada uma prova de regularidade no Kartódromo do Campera no Carregado, concelho de Alenquer, numa boa oportunidade para os entusiastas verem os veículos a evoluir em pista.