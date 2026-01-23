Câmara de Santarém quer hotel de referência no antigo presídio militar

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, reuniu com o novo presidente da ESTAMO, Ricardo Oliveira e Sousa, entidade estatal responsável pela gestão e valorização do património imobiliário do Estado. O objectivo, revelou o autarca que esteve acompanhado pelo vereador Pedro Gouveia, é criar condições para instalar uma unidade hoteleira no antigo presídio militar, no centro da cidade.

Segundo João Leite, “o encontro revelou-se particularmente positivo e produtivo, permitindo alinhar posições e reforçar a cooperação entre entidades”. E adiantou que estão a ser criadas as condições para que, a curto prazo, possam ser anunciadas soluções concretas que viabilizem a instalação, no antigo presídio, de uma unidade hoteleira de referência.

“A construção de um hotel de 4 ou 5 estrelas no centro histórico constitui uma opção estratégica para o desenvolvimento do território, com impacto directo na dinamização da economia local, na criação de emprego, na valorização do património e no reforço da atractividade turística, contribuindo para um centro histórico mais vivo, competitivo e sustentável”, defende o presidente da Câmara de Santarém.

Actualmente, o antigo presídio tem a designação de Casa de Portugal e de Camões e tem sido ocupado pela Câmara de Santarém, que ali instalou diversos serviços e entidades que vão ter de mudar de casa. Para já é certa a transferência do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão para um palacete doado ao município nas proximidades do Jardim das Portas do Sol, e da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém para o complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC).

A ESTAMO, Participações Imobiliárias, S.A., chegou a prever a criação de uma residência de estudantes no antigo presídio, tendo inclusivamente anunciado obras de requalificação e adaptação do imóvel para avançar no ano 2024, que nunca chegaram a arrancar. Entretanto, essa ideia foi descartada.