Castelo de Torres Novas apaga-se após o Natal e oposição exige solução definitiva

A ausência de iluminação no castelo de Torres Novas, à excepção da época natalícia, tem gerado críticas e descontentamento. Na última reunião do executivo municipal a vereadora do PSD, Maria Leão, levantou o assunto que já foi tema no último mandato, afirmando que o castelo, “ex-líbris da cidade” deveria estar “iluminado todo o ano e não apenas na época natalícia” e sugerindo a colocação de luminárias com recurso a energias renováveis.

O presidente do município, José Trincão Marques (PS), concordou com a social-democrata ao reconhecer que o castelo deveria estar iluminado e que o próprio questionou os serviços se não era possível manter a iluminação de Natal até haver uma solução definitiva. Algo que, explicou, não é possível por se tratar de equipamento alugado e que não tem as características adequadas para ali permanecer de forma mais permanente. “A solução definitiva e prioritária é que o castelo fique iluminado com iluminação moderna e digna. É um monumento que é um dos ex-líbris do concelho e merece estar iluminado todas as noites”, disse José Trincão Marques, que está no primeiro mandato como presidente da Câmara de Torres Novas.

O autarca acrescentou que uma das obras inscritas em orçamento municipal contempla, precisamente, a “requalificação da envolvente do castelo onde se inclui a iluminação”. E adiantou que se perspectiva arrancar ainda este ano com os trabalhos de consolidação das muralhas, dos passeios pedonais e com a obra das escadas entre a Praça dos Claras e a base do castelo. “Esta ideia já tem algum tempo e está na altura de a concretizar. Há verba para isso”, vincou.

O projecto em causa engloba a colocação de um sistema de iluminação no castelo, com luzes a cores, permitindo a sua mudança caso o município pretenda assinalar determinada data com luz associada. O presidente do município disse ainda que o executivo irá ponderar se coloca um sistema de iluminação temporário até a obra se concretizar, mas advertiu que se assim for se vai aplicar verba para uma solução passageira.