Congresso de Urgência e Emergência na Escola de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) acolhe até sexta-feira, 24 de Janeiro, o 1º Congresso de Urgência e Emergência, promovido pela Associação Scalabitana de Emergência, em parceria com a Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação - VMER de Santarém e a ESSS. O encontro reúne profissionais e entidades da área da urgência e emergência médica e conta com a participação de cerca de 150 inscritos.

Tendo como lema "Do Extra ao Intra-Hospitalar: Humanização, Inovação e Desafios", o congresso "pretende afirmar-se como um espaço de partilha de conhecimento e boas práticas", de forma a “afirmar Santarém como polo de reflexão e formação no domínio da emergência médica, numa abordagem que cruza a prática pré-hospitalar com os desafios do atendimento hospitalar, sempre com foco na humanização dos cuidados”.

O vereador da Câmara de Santarém, Pedro Gouveia, participou na sessão de abertura, e referiu que foi com enorme satisfação que o município se associou a um evento “que traduz o espírito de cooperação, de partilha de conhecimento e de valorização do serviço público que tanto dignifica a nossa cidade”.

“Santarém tem uma sólida história de compromisso com a saúde, a educação e a inovação. Ver nascer uma associação como a Scalabitana criada com espírito altruísta e sem fins lucrativos, é motivo de orgulho para todos nós. Em tão pouco tempo, esta associação conseguiu reunir instituições de excelência — a ULS Lezíria, a VMER de Santarém e a Escola Superior de Saúde — em torno de um propósito nobre: elevar a Urgência e a Emergência Médica a um novo patamar de qualidade, humanismo e inovação”, disse ainda o autarca.