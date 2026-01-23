Jovem de 19 anos detido por tráfico de droga na zona do Campo dos Leões em Santarém

O tráfico de droga continua a ser uma preocupação recorrente no concelho de Santarém, com sucessivas intervenções das forças de segurança nos últimos anos. O caso mais recente ocorreu no dia 20 de Janeiro, quando um jovem de 19 anos foi detido pela PSP na zona do Campo dos Leões.

No dia 20 de Janeiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém deteve um jovem de 19 anos, na zona do Campo dos Leões, suspeito de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 118 doses de haxixe. Durante a mesma abordagem foram ainda identificados dois menores de 15 anos; um deles estava na posse de uma arma branca com resíduos de estupefacientes, também apreendida pelas autoridades. O detido foi presente à autoridade judiciária a 21 de Janeiro e ficou sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência, enquanto os menores foram entregues aos respectivos responsáveis e a situação foi comunicada às entidades competentes.

Este episódio insere-se num contexto mais amplo de combate intensificado ao tráfico de droga no distrito de Santarém. Nos últimos anos têm sido várias as acções policiais orientadas para desmantelar redes e prevenir a circulação de estupefacientes na região.