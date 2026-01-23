Obras na Urbanização Quinta do Lagar motivam novas queixas

Carlos Santos voltou a uma reunião do executivo da Câmara de Alenquer para questionar a gestão socialista sobre as obras que decorrem na Urbanização Quinta do Lagar, na Atouguia. Recorde-se que o promotor da urbanização não realizou os trabalhos que lhe competiam e, por isso, o município recorreu à garantia bancária para concluir as intervenções.

O cidadão voltou a alertar para o perigo de derrocadas, incluindo junto à sua habitação, por causa da ribeira, e questionou quando será construída uma protecção. “Um vizinho já tem uma estaca fora do seu perímetro para segurar o muro, que já está a dar de si”, refere o munícipe, acrescentando que os arruamentos na Atouguia ficam cheios de barro sempre que chove, o que obriga os moradores a entrar nas suas casas com os pés cheios de lama.

Para além disso, denunciou descargas ilegais na ribeira de Machedes. “A água vem amarela e a borbulhar e não vi nenhuma fiscalização. Cada vez que chove, fazem descargas na ribeira”, lamenta.

Câmara de Alenquer reconhece problemas

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse desconhecer a causa das descargas, mas afirmou que iria averiguar. Sobre o loteamento, informou que os trabalhos estão a decorrer, tendo a garantia bancária sido levantada no actual mandato autárquico.

O relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, relativo ao aluimento de terras, ainda está a decorrer, explicou o edil. Quanto à lama e à limpeza das estradas, afirmou estar a par do assunto, em conjunto com a União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres. “Vamos analisar como podemos resolver o problema. Em dias de muita chuva, em todo o concelho, há lama nas estradas. A rede não tem capacidade para aguentar o elevado fluxo de água”, afirmou.