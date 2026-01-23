uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-01-2026 16:41

Sede da Liga dos Combatentes de Tomar assaltada durante a madrugada

Cenário de desordem na sede da Liga dos Combatentes de Tomar. Foto Facebook Liga dos Combatentes – Núcleo de Tomar
Cenário de desordem na sede da Liga dos Combatentes de Tomar. Foto Facebook Liga dos Combatentes – Núcleo de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais. Foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, bem como algumas medalhas.

A sede do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes, situada no centro histórico da cidade, foi alvo de um assalto na madrugada de dia 21 de Janeiro. A ocorrência foi confirmada através de um comunicado divulgado pela direcção da instituição nas redes sociais.
Segundo a informação disponibilizada, os indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais, nomeadamente em portas e mobiliário, numa tentativa de encontrar valores. Do interior das instalações foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, destinada a despesas correntes, bem como algumas medalhas que seriam entregues a antigos combatentes.
Apesar do cenário de desordem encontrado no local, o prejuízo financeiro directo é considerado reduzido. A direcção do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes apresentou queixa às autoridades, que se deslocaram ao edifício para recolha de indícios com vista à identificação dos autores do assalto.
O sucedido causou consternação junto da comunidade, tendo em conta o papel social e histórico desempenhado pela Liga dos Combatentes no apoio aos antigos militares e na preservação da memória colectiva. De acordo com a direcção, as actividades da sede deverão ser retomadas normalmente assim que os danos provocados forem reparados.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar