Sede da Liga dos Combatentes de Tomar assaltada durante a madrugada

Indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais. Foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, bem como algumas medalhas.

Cenário de desordem na sede da Liga dos Combatentes de Tomar. Foto Facebook Liga dos Combatentes – Núcleo de Tomar

A sede do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes, situada no centro histórico da cidade, foi alvo de um assalto na madrugada de dia 21 de Janeiro. A ocorrência foi confirmada através de um comunicado divulgado pela direcção da instituição nas redes sociais.

Segundo a informação disponibilizada, os indivíduos responsáveis pelo crime terão forçado a entrada no edifício, provocando vários danos materiais, nomeadamente em portas e mobiliário, numa tentativa de encontrar valores. Do interior das instalações foi furtada uma pequena quantia em dinheiro, destinada a despesas correntes, bem como algumas medalhas que seriam entregues a antigos combatentes.

Apesar do cenário de desordem encontrado no local, o prejuízo financeiro directo é considerado reduzido. A direcção do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes apresentou queixa às autoridades, que se deslocaram ao edifício para recolha de indícios com vista à identificação dos autores do assalto.

O sucedido causou consternação junto da comunidade, tendo em conta o papel social e histórico desempenhado pela Liga dos Combatentes no apoio aos antigos militares e na preservação da memória colectiva. De acordo com a direcção, as actividades da sede deverão ser retomadas normalmente assim que os danos provocados forem reparados.