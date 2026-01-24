Atear fogos com isqueiro em Ourém custou 4 anos de prisão

Um homem de 37 anos, residente em Ourém, que está em prisão preventiva, foi condenado a quatro anos de prisão por três crimes de incêndio florestal, sendo que num deles pegou fogo duas vezes no mesmo sítio. O colectivo de juízes do Tribunal de Santarém foi sensível ao facto de nos dois últimos incêndios que ateou ter ligado depois para o número de emergência 112 a alertar para a existência dos fogos, o que permitiu uma actuação rápida dos bombeiros. Com esta atitude o arguido, sem antecedentes criminais, evitou que ardesse uma grande área florestal.

O arguido, que viveu numa casa da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade com os pais, já falecidos, e depois passou a residir na casa de um amigo, usava um isqueiro para atear os fogos à beira da estrada, em sobrantes ou no restolho seco. O primeiro foi o que causou mais prejuízos e ocorreu no dia 9 de Agosto de 2024 na rua de São Sebastião em Ourém, numa zona de eucaliptos, aproveitando o facto de à beira da estrada estarem amontoados sobrantes. O fogo consumiu cerca de meio hectare de floresta.

O segundo incêndio foi em Maio do ano seguinte num terreno de mato, pinheiros e eucaliptos, tendo pegado fogo ao mato rasteiro que não alastrou mais que 131 metros quadrados. Este incêndio foi posto no dia 29, às 21h30, e cerca de uma hora e meia depois dirigiu-se a outro terreno com mato, pinheiros, carvalhos e eucaliptos e meteu um fogo que consumiu 93 metros quadrados, sendo que a 20 metros de distância ateou um outro foco de incêndio.

O tribunal valorizou o facto de o homem, detido pelas autoridades uma semana após o último incêndio, oriundo de uma família numerosa e sem uma profissão estável, ter confessado todos os factos sem reserva em julgamento. Os juízes também reconhecem o seu bom comportamento no meio prisional, exercendo funções de fascina no estabelecimento prisional de Caldas da Rainha, onde está desde que foi detido, e de estar a frequentar na prisão um curso de educação e formação de adultos.

A pena única que lhe foi aplicada resulta da condenação de dois anos e três meses de prisão por cada um dos três crimes praticados. O tribunal determinou que seja recolhida uma amostra de ADN para a introdução na base de dados.