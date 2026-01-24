Bombeiros municipais e Sapadores Florestais de Sardoal reforçados com novos equipamentos

Os bombeiros municipais e a equipa de Sapadores Florestais de Sardoal passaram a dispor de novos meios e equipamentos de Protecção Civil e Defesa da Floresta, apresentados publicamente no dia 14 de Janeiro, na Praça da República, no Sardoal. O reforço de meios resulta de um investimento superior a quatro milhões de euros promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O financiamento foi assegurado em 85% pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do Programa Centro 2023, cabendo aos municípios os restantes 15%. Já os equipamentos destinados à equipa de sapadores florestais foram financiados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No total, bombeiros e sapadores passam a contar com 11 veículos com diferentes valências, destinados a reforçar a capacidade de resposta em situações de emergência. Entre os novos meios encontram-se seis veículos florestais, um veículo equipado com motobombas para resposta a inundações e cheias, um veículo de descontaminação ambiental e um veículo de carregamento de aparelhos respiratórios de circuito aberto e fechado, que ficará sediado em Abrantes. Integra ainda este conjunto um veículo de combate a incêndios, com capacidade para três mil litros de água e cinco geradores amovíveis, que ficará sediado no concelho de Mação. Foram igualmente entregues 21 fatos térmicos para protecção dos operacionais. Durante a cerimónia, o comandante sub-regional do Médio Tejo do Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, referiu que está prevista, a curto prazo, a realização de um novo investimento, nomeadamente na aquisição de 12 sistemas Starlink, através de kits de Internet e telecomunicações via satélite, tendas para os serviços municipais de protecção civil e tablets para apoiar as novas dinâmicas informáticas no terreno, em particular no combate a incêndios.

O presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, marcou presença na apresentação, acompanhado por todo o executivo municipal, sublinhando a importância do investimento realizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, considerando-o fundamental para o reforço da protecção civil local e para uma resposta mais eficaz a incêndios rurais e outras situações de emergência.